Радимов рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче со «Спартаком»

«Динамо» не хватило инстинкта убийцы. Если ты ведешь в счете, если игра дается, ты просто обязан выигрывать. «Динамо» должно такие игры уверенно доводить до конца. Сами себя наказали», - передает слова Радимова «РБ Спорт».