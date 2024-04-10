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Радимов рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче со «Спартаком»

10 Апреля 2024 • 10:55 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов в беседе с журналистами рассказал о том, чего не хватило «Динамо» в недавнем дерби со «Спартаком». Матч завершился поражением «бело-голубых» со счетом 1:2.

«Динамо» не хватило инстинкта убийцы. Если ты ведешь в счете, если игра дается, ты просто обязан выигрывать. «Динамо» должно такие игры уверенно доводить до конца. Сами себя наказали», - передает слова Радимова «РБ Спорт».

После 22 туров Премьер-лиги «бело-голубые» набрали 38 очков. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны.

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