Игрок «Сочи» Заика: «Мы получаем удовольствие от своей игры»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказался об игре команды во второй части сезона под руководством Роберта Морено.

По словам футболиста, сочинцы получаются удовольствие от своей игры, так как она стала значительно лучше, чем была ранее.

«Приятно, когда команда контролирует игру. Да, мы пропускаем практически в каждом матче, это стоит наладить. Но в плане содержания игры мы получаем удовольствие», — цитирует Заику «Матч ТВ».

Напомним, весной южане успели провести в РПЛ четыре матча, в которых добыли четыре ничьи. После 22 туров чемпионата России «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.