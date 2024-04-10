Радимов: «У ЦСКА есть шанс побороться за тройку»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о крупной победе московского ЦСКА над воронежским «Факелом» в матче 23-го тура чемпионата России. «Армейцы» уверенно выиграли со счетом 4:1.
«У таких «армейцев» есть шанс побороться за тройку? У таких - да! А у таких, которые играли против «Сочи» и упустили победу, ведя в два мяча, нет. То есть стабильность нужна», - передает слова Радимова «РБ Спорт».
После 22 туров Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова набрали 36 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет два очка.
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