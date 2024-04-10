Чанов уверен, что ЦСКА подыскивает замену Чалову

Экс-тренер голкиперов московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мыслями о карьере нападающего «армейцев» Фёдора Чалова. Накануне стороны продлили контракт всего на один год.

«Если он сейчас нацелился на европейские команды, то дай бог ему здоровья. Наверняка в клубе идут поиски замены Чалову. Нам остаётся только ждать, потому что ничего конкретного мы не знаем», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний нападающий провел 22 поединка за «армейский» коллектив. На счету форварда девять забитых мячей (пять – с пенальти) и три результативные передачи.