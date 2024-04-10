Жоаозиньо: «Надеюсь, что «Краснодар» станет чемпионом»

Бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «быки» сыграют с «Зенитом».

«Я верю, что «Краснодар» может победить «Зенит». Очень надеюсь, что краснодарцы станут чемпионами РПЛ. Это будет здорово для Галицкого, команды и города», — цитирует Жоаозиньо «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится в субботу, 13 апреля, на домашней арене «быков». Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

После 22 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» лишь на одно очко.