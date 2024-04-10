Радимов: «Ивича мы все видели — он не для «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном назначении Владимира Ивича на пост главного тренера «Спартака».

По мнению эксперта, сербский специалист, ранее работавший в «Краснодаре», не подходит «красно-белым».

«Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, то нужен более креативный специалист. А Ивича мы все видели — он не для «Спартака», болельщики опять начнут говорить, мол, ну что это за игра, что мы тут обороняемся, слишком консервативно», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в настоящий момент «Спартак» возглавляет испанский тренер Гильермо Абаскаль. После 22 туров РПЛ «красно-белые» расположились на шестом месте в турнирной таблице, сумев набрать 35 очков.