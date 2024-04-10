Радимов: «В матче со «Спартаком» «Динамо» не хватило инстинкта убийцы»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о поражении «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Напомним, «бело-голубые» вели в счёте до 74-й минуты игры, однако не смогли удержать своё преимущество, пропустив дважды в концовке.

По мнению Радимова, в прошедшем матче «Динамо» не хватило инстинкта убийцы.

«Если ты ведёшь в счёте, если игра даётся, ты просто обязан выигрывать такие матчи. А если ты занимаешься непонятно чем, не доводишь до конца, тебя могут наказать», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 22 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.