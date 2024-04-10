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Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»

10 Апреля 2024 • 09:39 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от поединка между петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой». «Сине-бело-голубые» на своем поле победили со счетом 1:0. Гол забил бразилец Педро.

«Если в первом тайме «Зенит» поддушивал соперника, то после перерыва такого уже не было. «Балтика» не отбивалась, продолжала организованно действовать в обороне. Гости шли вперёд большими силами и напрягали соперника до последнего», - передает слова эксперта Sportbox.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 44 балла и находится на первой строчке в турнирной таблице. «Балтика» с 17 очками занимает предпоследнее место.

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