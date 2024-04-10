Федотов высказался об игровом времени Чалова

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с представителями СМИ высказался об игровом времени нападающего команды Фёдора Чалова после зимнего перерыва.

«Я всегда говорю это и вновь повторюсь. Кто себя ставит в состав? Футболисты. Ставьте себя в состав, показывайте свое мастерство тренеру», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что накануне было объявлено о подписании нового контракта между Чаловым и ЦСКА до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 31 поединке ЦСКА. На счету нападающего 12 забитых мячей и четыре голевые передачи. После 22 туров подопечные Федотова занимают четвертое место в таблице чемпионата России.