Радимов отреагировал на победу «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о недавней победе «сине-бело-голубых» над калининградской «Балтикой» (1:0) в матче 23-го тура Премьер-лиги. Единственный гол забил бразилец Педро.
«Я ожидал, что «Зенит» выиграет у «Балтики». Педро пришел в «Зенит» недавно, поэтому пока надо смотреть, кто как будет вписываться, кто выиграет конкуренцию», - передает слова Радимова «РБ Спорт».
После 22 матчей петербургский клуб набрал 44 балла и занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре чемпионата страны подопечные Сергея Семака на выезде встретятся с «Краснодаром».
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