Агент: «Зенит» может пригласить Неймара»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о дальнейшей карьере звездного бразильского нападающего Неймара. Игрок выбыл до конца сезона из-за повреждения крестообразных связок колена.
«Зенит» может пригласить Неймара. Но надо понимать, что у него была очень сложная травма и операция. Если он успешно восстановится, то он может рассмотреть вариант с «Зенитом», - передает слова агента «Матч ТВ».
В настоящий момент 32-летний нападающий является игроком саудовского «Аль-Хиляля». Срок действующего контракта между Неймаром и клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Его рыночный ценник – 45 миллионов евро.
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