Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», отреагировал на прогноз искусственного интеллекта на победу «сине-бело-голубых» в Лиге чемпионов в 2089 году.

«Искусственный интеллект еще недоразвит и постановка задачи неправомерная. Сначала вернемся в Лигу чемпионов, а потом будем уже определять цели, задачи и способы их достижения и решения», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от международных соревнований.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице после 22 туров. Питерцы набрали 44 балла.