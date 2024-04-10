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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» прокомментировали прогноз искусственного интеллекта на победу в Лиге чемпионов

10 Апреля 2024 • 08:35 Комментировать

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», отреагировал на прогноз искусственного интеллекта на победу «сине-бело-голубых» в Лиге чемпионов в 2089 году.

«Искусственный интеллект еще недоразвит и постановка задачи неправомерная. Сначала вернемся в Лигу чемпионов, а потом будем уже определять цели, задачи и способы их достижения и решения», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от международных соревнований.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице после 22 туров. Питерцы набрали 44 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев
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