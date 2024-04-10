Лаксальт высказался о двух подряд поражениях «Динамо» в РПЛ

«Нельзя сравнивать два последних матча. Они получились разными. В игре с «Ростовом» мы были не в лучшей форме, поэтому не смогли победить. Но в матче со «Спартаком» мы заслуживали победу», - передает слова Лаксальта Metaratings.ru.