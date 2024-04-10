Лаксальт высказался о двух подряд поражениях «Динамо» в РПЛ

Легионер московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о двух подряд поражениях «бело-голубых» в Российской премьер-лиге. Столичная команда уступила «Ростову» (1:4) и «Спартаку» (1:2).
«Нельзя сравнивать два последних матча. Они получились разными. В игре с «Ростовом» мы были не в лучшей форме, поэтому не смогли победить. Но в матче со «Спартаком» мы заслуживали победу», - передает слова Лаксальта Metaratings.ru.
Следующий поединок «Динамо» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом» 14 апреля. После 22 туров команда Марцела Лички с 38 баллами занимает третье место в турнирной таблице.
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