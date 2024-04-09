Валерий Овчинников: «Готов купить Абаскалю билет на самолёт, но только в эконом»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников порассуждал о Гильермо Абаскале, главном тренере московского «Спартака». Овчинников так хочет ухода испанца из «народной команды», что готов купить ему билет на самолёт из России.

«Я бы ему лично купил билет на самолет и отправил бы обратно, правда, на эконом-классе. У него не тот уровень. Есть тренеры, он же к ним совершенно отношения не имеет. Откуда появился этот юный пионер в российском футболе?», - задаётся вопросом Овчинников для Betonmobile.

Судьба Абаскаля в «Спартаке» является предметом обсуждения в российской футбольной повестке все последние дни. В минувший понедельник был даже назван возможный сменщик Гильермо в «Спартаке» Паскаль Янсен. Что примечательно, два дня назад в воскресенье «Спартак» обыграл в гостях московское «Динамо» (2:1).

Мостовой: «Абаскаль уже просто отдыхает в «Спартаке»