В агентстве Soccermax специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали будущее форварда «Маккаби Хайфа» Франдци Пьерро. Ранее новости российских СМИ отправляли гаитянского футболиста в московский «Локомотив».

«На данный момент очень рано говорить о том, где будет Францди после этого сезона, интерес есть от многих команд», - заявили в агентстве нашему корреспонденту.

Пьерро – 29 лет, форвард находится в самом расцвете сил. Только в сезоне чемпионата Израиля у него в 21 матче накопилось 14 голов. В других турнирах он оформил восемь забитых мячей суммарно, говорит статистика.