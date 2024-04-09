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В агентстве отреагировали на слухи о переходе Пьерро в «Локомотив» эксклюзив

09 Апреля 2024 • 22:15 Комментировать

В агентстве Soccermax специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали будущее форварда «Маккаби Хайфа» Франдци Пьерро. Ранее новости российских СМИ отправляли гаитянского футболиста в московский «Локомотив».

«На данный момент очень рано говорить о том, где будет Францди после этого сезона, интерес есть от многих команд», - заявили в агентстве нашему корреспонденту.

Пьерро – 29 лет, форвард находится в самом расцвете сил. Только в сезоне чемпионата Израиля у него в 21 матче накопилось 14 голов. В других турнирах он оформил восемь забитых мячей суммарно, говорит статистика.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маккаби Хайфа Францди Пьерро ещё теги
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Сегодня, 09 Апреля
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В агентстве отреагировали на слухи о переходе Пьерро в «Локомотив» эксклюзив
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