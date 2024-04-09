Мухин назвал европейский клуб, за который хотел бы сыграть

Известный по выступлениям за московский «Локомотив» и ЦСКА Максим Мухин был бы не против однажды сыграть за английский «Манчестер Юнайтед».

«Мой брат раньше болел за «Манчестер Юнайтед», и я как брат подцепил, начал болеть вместе с ним. С тех пор «Манчестер Юнайтед» для меня - любимая команда, наблюдаю за ними. Хотелось бы сыграть», - цитирует игрока телеканал «Россия 24».

В настоящее время футболист играет за московских «армейцев». В сезоне-2023/2024 он уже успел провести 16 встреч в чемпионате и Кубке России, забив 16 голов и сделав две голевые передачи на своих партнёров по команде.

Контракт Мухина с ЦСКА истекает в июне 2026 года.