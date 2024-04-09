Форвард «Оренбурга» Оганесян вернулся в общую группу

Дмитрий Андреев, спортдир «Оренбурга» рассказал о положительной динамике восстановления от травмы Степана Оганесяна. Нападающий уже работает в общей группе, правда, лишь в рамках разминки. После он уходит тренироваться индивидуально.

«Динамика восстановления хорошая. Надеюсь, скоро его увидим. Ему нужно набрать функционал и делать много беговой работы, которую он пропустил», - говорит Андреев для телеканала «Матч ТВ».

Молодому игроку атаки 22 года, он травмировался ещё на первом зимнем сборе своего южноуральского клуба.

Кстати, в минувший понедельник «Оренбург» разгромил «Рубин» и вышел из зоны стыковых матчей, занимая сейчас 12 место.