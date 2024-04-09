Чернышов признался, что в Индии ему не хватает прогулок

Андрей Чернышов, российский тренер трудится в Индии у руля клуба «Мохаммедан». Специалист рассказал, чего ему так не хватает за границей как в России.

«В выходной день обязательно час, час двадцать в зале провожу. Хотелось бы здесь больше ходить и гулять, но в силу погоды это невозможно. Две последние недели — погода от +30 до +38, особо не погулять», - признаётся Черyышов в диалоге с Livesport.ru.

Специалист добавил, что, когда прилетает в Россию, старается как можно больше гулять. Например, по три-четыре часа.

Ранее Чернышов вспомнил свой период без работы и назвал его весьма непростым жизненным испытанием.