Чернышов рассказал об одном из самых сложных периодов жизни

За свою тренерскую карьеру 56-летний российский специалист Андрей Чернышов успел поработать тренером в более чем 20 различных командах. Однако был у него период, когда порядка полутора лет тренер оставался без работы.

Чернышов рассказал, что такой период жизни дался ему весьма непросто.

«Каждый день был похож на другой. Проснулся, понимаешь, что сегодня ничего не будет нового, всё как вчера. Это было очень сложно, всё делает тебя более нервным. Считаю, ты должен быть сконцентрирован на семье, на работе максимально», - говорит тренер для LiveSport.ru.

В 2023 году местом работы Чернышова был сербский клуб «Раднички» из столичного города этой балканской страны – Белграда. Сейчас он трудится в Индии у руля «Мохаммедана».