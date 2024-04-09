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Зиньковский отреагировал на предложение Абаскаля увеличить ворота

09 Апреля 2024 • 20:46 Комментировать (1)

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на днях в шутку предложил увеличить ворота, чтобы исправить проблемы команды в линии атаки. Комментарий на этот счёт дал атакующий полузащитник «красно-белых» Антон Зиньковский.

«Нет, не хотел бы, чтобы ворота увеличивали. Возможно, для «Спартака» в некоторых случаях можно, когда мы рядом с ними», - цитирует Зиньковского Sport24.

«Спартак» сейчас располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на девять зачётных баллов.

В субботу, 13 апреля, «Спартак» сыграет против «Сочи» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский Гильермо Абаскаль ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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redwhite1959
09 Апреля 2024 в 20:51
"Спартаку" не увеличение размеров ворот, а только Старик Хоттабыч может помочь!((
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