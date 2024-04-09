Рианчо рассказал, кого и чего из России ему не хватает в Испании

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, кого и чего из России ему не хватает в родной Испании.

«В Испании мне не хватает российских людей. Также я скучаю по московскому метро. Возможно, оно лучшее в мире», - слова Рианчо приводит на своих страницах Sport24.

«Спартак», где в своё время трудился Рауль Рианчо, сейчас располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч «красно-белые» проведут в субботу, 13 апреля, - против «Сочи» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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