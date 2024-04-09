Клуб РПЛ, нижегородский «Пари НН» в своих соцсетях сделал официальное заявление о травме Константина Марадишвили, арендованного у «Локомотива». Ранее люди из структуры клуба говорили о тяжёлой травме колена у Константина.

«В матче с «Краснодаром» Константин Марадишвили получил повреждение коленного сустава, а именно - крестообразной связки. В ближайшее время Константин будет прооперирован, после чего пройдет курс реабилитации с клубными специалистами. Желаем скорейшего возвращения на поле!», - сообщает пресс-служба «горожан».

Напомним, что Марадишвили в «Пари НН» в рамках аренды, права на футболиста принадлежат московскому «Локомотиву».

Ранее в «Пари НН» рассказали, почему при нынешнем высоком курсе евро Марадишвили всё равно будет прооперирован в Германии.