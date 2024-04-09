Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» сделали заявление по Марадишвили официально

09 Апреля 2024 • 20:25 Комментировать

Клуб РПЛ, нижегородский «Пари НН» в своих соцсетях сделал официальное заявление о травме Константина Марадишвили, арендованного у «Локомотива». Ранее люди из структуры клуба говорили о тяжёлой травме колена у Константина.

«В матче с «Краснодаром» Константин Марадишвили получил повреждение коленного сустава, а именно - крестообразной связки. В ближайшее время Константин будет прооперирован, после чего пройдет курс реабилитации с клубными специалистами. Желаем скорейшего возвращения на поле!», - сообщает пресс-служба «горожан».

Напомним, что Марадишвили в «Пари НН» в рамках аренды, права на футболиста принадлежат московскому «Локомотиву».

Ранее в «Пари НН» рассказали, почему при нынешнем высоком курсе евро Марадишвили всё равно будет прооперирован в Германии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Константин Марадишвили Пари НН
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выбрал нового тренера Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге «Барселона» может заменить Левандовски игроком сборной Украины Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен» Только два варианта: Куда перейдёт Холанн из «Манчестер Сити»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Роналду кулаком замахнулся на судью Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ «Ювентус» одержал непростую и важную победу над «Фиорентиной» Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро
Спортивные новости
«Автомобилист», проигрывая по ходу матча 0:3, выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Джокович разгромил Сафиуллина во втором круге турнира в Монте-Карло Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Каменский — о травме Фукале: Это была большая потеря для «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Апреля
20:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евдокимов уже ведёт переговоры с «Кубанью» слухи
20:29 · Россия. Премьер-лига
Рианчо рассказал, кого и чего из России ему не хватает в Испании
20:25 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» сделали заявление по Марадишвили официально
20:22 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта сумма отступных в новом контракте Чалова
20:20 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Работать иностранцу в Китае очень непросто»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв: «Пару раз Юран грозился выгнать с тренировки за мат»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Булыкин указал на проблему Янсена – он кандидат на пост тренера «Спартака»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Петербуржцам будет непросто в Краснодаре»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Чалов – это тормоз»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал, почему у Чалова мало шансов оказаться в «Аталанте»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Фильцов: «Латышонок заслуживает остаться в РПЛ, если «Балтика» вылетит»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Слуцкий успехами в Китае напомнил о себе»
18:38 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев ответил на вопрос о «Баварии»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «За краткосрочным контрактом Чалова может стоять и долгосрочный»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв рассказал самый запоминающийся спич Юрана
Все новости
Рекомендуем