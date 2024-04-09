Раскрыта сумма отступных в новом контракте Чалова

Во вторник ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Фёдором Чаловым. Трудовой договор был пролонгирован всего лишь на полгода (до лета 2025-го), что можно считать своеобразным компромиссом между сторонами по итогу непростых переговоров.

По данным Metaratings, в новом контракте 25-летнего Чалова прописана опция выкупа. Футболиста можно приобрести примерно за 4 миллиона евро. Такая низкая сумма связана с непродолжительным сроком контракта.

В сезоне 2023/2024 Фёдор Чалов провёл 31 официальный матч, в которых записал на свой счёт 12 голов и четыре голевых паса на партнёров.