Жигулёв: «Пару раз Юран грозился выгнать с тренировки за мат»

Илья Жигулёв, хавбек нижегородского «Пари НН» рассказал, почему Сергей Юран грозил два раза выгнать его с тренировки.

«Пару раз грозился выгнать с тренировки. Особо не матерюсь, иногда проскакивает. Сейчас стараюсь только себе под нос ругаться. Сам Николаич не матерится, того же и от нас требует», - говорит Жигулёв для портала Sport24.

Ранее Юран сам признавался, что хотел бы искоренить из своей жизни мат. Также в нижегородском клубе действует система «штрафов» за нецензурную лексику. По мнению Юрана, гораздо более действенными являются наказания, не касающиеся денежных штрафов.