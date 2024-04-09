Булыкин указал на проблему Янсена – он кандидат на пост тренера «Спартака»

В списке претендентов на должность главного тренера «Спартака» находится Паскаль Янсен, который в январе покинул АЗ. Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин указал на проблему этого специалиста.

«Иметь игровую карьеру – это очень важно. Нужно быть авторитетом для футболистов, но как ты его ещё получишь? Нужен опыт, психология. Вряд ли тренер, который не играл, может быть авторитетом», - цитирует Булыкина Legalbet.

Стоит сказать, что Паскаль Янсен уже в 20 лет начал заниматься тренерской работой. Построить карьеру футболиста нидерландцу помешала полученная в юном возрасте травма колена.

На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Кто такой Паскаль Янсен, который может возглавить «Спартак»