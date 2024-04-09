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Гранат: «Петербуржцам будет непросто в Краснодаре»

09 Апреля 2024 • 19:40 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
13.04 17:00

Владимир Гранат, бывший игрок обороны московского «Динамо» и сборной России рассказал, почему питерский «Зенит» испытает проблемы на выезде в Краснодар в рамках РПЛ к местному одноимённому клубу. Очный матч команд состоится в 24 туре в грядущие выходные.

«У «Зенита» есть потери в составе – это Вендел и Дуглас Сантос. Также «Зенит» не привык к играющим первым номером командам. Петербуржцам будет непросто с «Краснодаром», - говорит Гранат «РБ Спорт», добавляя, что «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева демонстрирует более атакующий футбол.

Игра «Краснодар» - «Зенит» запланирована на 13 апреля. Команды идут на втором и первом месте таблицы соответственно, делит их лишь одно очко.

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КРАСНОДАР ЗЕНИТ
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