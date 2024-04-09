Гранат: «Петербуржцам будет непросто в Краснодаре»

Владимир Гранат, бывший игрок обороны московского «Динамо» и сборной России рассказал, почему питерский «Зенит» испытает проблемы на выезде в Краснодар в рамках РПЛ к местному одноимённому клубу. Очный матч команд состоится в 24 туре в грядущие выходные.

«У «Зенита» есть потери в составе – это Вендел и Дуглас Сантос. Также «Зенит» не привык к играющим первым номером командам. Петербуржцам будет непросто с «Краснодаром», - говорит Гранат «РБ Спорт», добавляя, что «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева демонстрирует более атакующий футбол.

Игра «Краснодар» - «Зенит» запланирована на 13 апреля. Команды идут на втором и первом месте таблицы соответственно, делит их лишь одно очко.