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Пономарёв: «Чалов – это тормоз»

09 Апреля 2024 • 19:33 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв ответил на вопрос, может ли Фёдор Чалов усилить состав «Зенита».

По мнению Пономарёва, Чалов не соответствует «Зениту» по уровню своей игры. 

«Он не нужен. Там все – беговые ребята. А Чалов – это тормоз», - слова Пономарёва приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Напомним, что во вторник было объявлено о продлении контракта Чалова. Новое трудовое соглашение нападающего с ЦСКА рассчитано до конца сезона 2024/2025. Предыдущий договор истекал в конце текущего календарного года.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 13 апреля, - против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
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