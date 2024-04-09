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Камоцци рассказал, почему у Чалова мало шансов оказаться в «Аталанте»

09 Апреля 2024 • 19:15 Комментировать

Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна порассуждал об «Аталанте» из Бергамо как о европейском клубе, в который когда-то может перебраться форвард Фёдор Чалов.

«Связка Чалов-Миранчук в «Аталанте» смотрится неплохо, но я не думаю, что у Фёдора много шансов там оказаться. Просто «Аталанта» очень избирательно походит к выбору новичков», - делится Камоцци для «РБ Спорт». Тем не менее, уровень Чалова позволяет Фёдору продолжить карьеру в Европе, добавляет Франко.

Напомним, что во вторник было объявлено о новом контракте ЦСКА с Чаловым. Некоторые эксперты полагают, что соглашение подписано на случай продажи Чалова в Европу – ЦСКА тогда с этого что-то заработает в ближайшие трансферные окна
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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Фёдор Чалов Франко Камоцци ещё теги
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