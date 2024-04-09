Фильцов: «Латышонок заслуживает остаться в РПЛ, если «Балтика» вылетит»

Бывший голкипер московского «Локомотива», а ныне эксперт Александр Фильцов полагает, что вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок достоин остаться в элите российского футбола, если его команда вылетит обратно в Мелбет-Первую лигу.

«Не знаю по поводу топовых команд, однако если «Балтика» вылетит, своей игрой, работой Латышонок доказывает, что должен остаться в Премьер-лиге. Середняку лиги он точно подойдёт», - говорит Фильцов для Legalbet.

Эксперт добавил, что сейчас Латышонок неплохо работает на перспективу. В матче «Балтики» против «Зенита» (0:1) в 23 туре РПЛ Евгений был признан лучшим игроком.