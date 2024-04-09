Сёмин: «Слуцкий успехами в Китае напомнил о себе»

Знаменитый футбольный тренер Юрий Сёмин оценил успехи Леонида Слуцкого во главе китайского «Шанхай Шеньхуа». В текущем сезоне клуб Леонида Викторовича абсолютно лучший в Китае. С отрывом от второго места коллектив лидирует в турнирной таблице национального первенства.

«Всегда говорил, он хороший тренер. Попробуйте прийти на работу и сходу побеждать. Слуцкий прекрасно напомнил о себе, хотя пресса о нем писала несправедливо плохо», - говорит Сёмин для телеканала «Матч ТВ».

Последним местом работы Слуцкого до работы в Китае был «Рубин», который он покинул ещё в конце 2022 года.

Ранее Александр Мостовой усомнился в успехах Слуцкого в Китае.