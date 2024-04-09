Файзуллаев ответил на вопрос о «Баварии»

Поговаривают, что атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев находится на радаре «Баварии». 20-летний узбекистанский футболист ответил на вопрос, готов ли он вернуть мюнхенской команде чемпионство.

«Я сейчас в ЦСКА и полностью сфокусирован на игре в России», - ответил Файзуллаев Sport24.

Отметим, что «Бавария» в турнирной таблице Бундеслиги отстаёт от лидирующего «Байера» на 16 очков. Всё идёт к тому, что мюнхенцы впервые с 2012 года не станут чемпионами страны.

Аббосбек Файзуллаев в 23 матчах сезона 2023/2024 записал на свой счёт три гола и девять результативных передач на партнёров.

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