Файзуллаев ответил на вопрос о «Баварии»

Поговаривают, что атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев находится на радаре «Баварии». 20-летний узбекистанский футболист ответил на вопрос, готов ли он вернуть мюнхенской команде чемпионство.
«Я сейчас в ЦСКА и полностью сфокусирован на игре в России», - ответил Файзуллаев Sport24.
Отметим, что «Бавария» в турнирной таблице Бундеслиги отстаёт от лидирующего «Байера» на 16 очков. Всё идёт к тому, что мюнхенцы впервые с 2012 года не станут чемпионами страны.
Аббосбек Файзуллаев в 23 матчах сезона 2023/2024 записал на свой счёт три гола и девять результативных передач на партнёров.
«Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия
Бан пользователя