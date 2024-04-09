Чанов: «За краткосрочным контрактом Чалова может стоять и долгосрочный»

Вячеслав Чанов, экс-тренер вратарей московского ЦСКА прокомментировал одну из самых громких новостей вторника в российском футболе. А именно новый контракт Фёдора Чалова с «армейцами».

«За краткосрочным контрактом может стоять и долгосрочный. Главное, что клуб продлил с ним соглашение. Очень хорошая новость, разве у нас много хороших нападающих?», - делится Чанов с Vprognoze.ru.

Напомним, что Чалов, воспитанник ЦСКА выступает за армейский клуб на взрослом уровне уже с 2017 года. В этом сезоне он оформил 12 голов и четыре ассиста в рамках 30 встреч во всех турнирах.

Ранее о продлении Чалова высказался функционер и агент Роман Орещук.