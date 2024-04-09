Жигулёв рассказал самый запоминающийся спич Юрана

Илья Жигулёв, полузащитник «Пари НН» вспомнил самый запоминающийся монолог известного главного тренера «горожан» Сергея Юрана. Он состоялся в прошлом сезоне, когда Сергей Николаевич только пришёл в нижегородский клуб, борющийся за выживание.

«Шли в зоне вылета — Николаич всех собрал и сказал: «Кто не верит, что мы останемся в лиге — можете уходить, в команде вас больше не будет». Очень тогда воодушевились», - говорит Жигулёв Sport24.

Илья добавил, что речь Юрана придала тогда уверенности команде. А сам тренер продолжает до сих пор делать команду увереннее.

На данный момент «Пари НН» идёт в середине таблицы на 10 месте с 28 баллами.

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