Мостовой: «Не знаю, сможет ли Чалов заиграть в Европе»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов продлил контракт с московским клубом до лета 2025 года.

Мостовой назвал Чалова хорошим футболистом, при этом выразив сомнения в том, что в будущем ему удастся зарекомендовать себя в Европе.

«Чалов — хороший футболист, но смотря с кем сейчас сравнивать. Он поиграл в Европе и понял, что там нужно пахать. Не знаю, сможет ли он снова заиграть там», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 31 игру, сумев забить 12 голов и отдать четыре результативные передачи.