Еремякин: «Никто из игроков «Оренбурга» не будет эвакуироваться из-за паводка»

Президент клуба РПЛ, «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о том, влияет ли как-то ситуация с паводками в Оренбуржье на его клуб. Еремякин пояснил, что у игроков его команды в зоне подтопления нет домов или квартир.

«В Оренбурге ситуация не критичная, никто из игроков не будет эвакуироваться. Что касается клуба, ни у кого никаких проблем нет, но про общую ситуацию с паводками – не скажу», - говорит Еремякин «РБ Спорт».

В минувший понедельник, 8 апреля «Оренбург» принял дома соперника в матче РПЛ – «Рубин». Матч завершился разгромной победой южноуральского клуба со счётом 3:0, а хозяева вырвались из зоны стыковых матчей на 12 место.