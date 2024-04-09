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Мостовой: «Абаскаль уже просто отдыхает в «Спартаке»

09 Апреля 2024 • 17:56 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
13.04 14:00

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о ситуации на тренерском мостике «Спартака». По мнению экс-игрока «красно-белых», Гильермо Абаскаль сейчас просто отдыхает.

«Про Абаскаля многое сказано – человек уже просто отдыхает. Что касается возможных кандидатов, то Янсена я не знаю, а Станислав Черчесов и Владимир Ивич – это два нормальных тренера, которые могут помочь команде», - цитирует Мостового Metaratings.

Ранее в прессе появлялось много информации о возможности скорого увольнения Гильермо Абаскаля. Испанец работает со «Спартаком» с июня 2022 года. На текущий момент «красно-белые» располагаются на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 13 апреля – против «Сочи».

Кто такой Паскаль Янсен, который может возглавить «Спартак»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Станислав Черчесов Владимир Ивич Гильермо Абаскаль Паскаль Янсен ещё теги

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