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Глеб: «Матч «Краснодара» и «Зенита» не решит исход чемпионской гонки»

09 Апреля 2024 • 17:43 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
13.04 17:00

Александр Глеб, бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» уверен, что грядущая битва «Краснодара» и «Зенита» точно не поставит точку в чемпионской гонке РПЛ. Состоится игра в субботу, 13 апреля.

«С удовольствием посмотрю эту игру, но судьба гонки чемпионской в нём не решится, борьба только впереди. Будет интересная игра: первое и второе место сыграют между собой», - делится Глеб для Legalbet.

Напомним, «Зенит» с 43 баллами идёт на первом месте таблицы РПЛ, «Краснодар» отстаёт совсем на чуть-чуть – на один балл.

В первом круге в Санкт-Петербурге команды разошлись ничьей – 1:1. Притом, первыми счёт открыли «быки».

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