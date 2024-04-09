Тарханов: «Чалов не должен просто так уходить из ЦСКА»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о продлении контракта нападающего Фёдора Чалова с ЦСКА до лета 2025 года.

Специалист считает, что контракт был продлён с целью не потерять футболиста в будущем бесплатно.

«Чалов хочет уехать за рубеж, поэтому ЦСКА продлил с ним контракт всего на полгода. Чалов является воспитанником ЦСКА, поэтому он не должен просто так уходить из команды», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Чалов провёл в составе «армейцев» 31 матч, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость российского футболиста сейчас составляет 12 миллионов евро.