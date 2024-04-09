Орещук – о Чалове: «Он даёт шанс себе и шанс заработать своему клубу»

Роман Орещук, футбольный агент и функционер лестно высказался о новом контракте московского ЦСКА с форвардом в самом расцвете сил – Фёдором Чаловым. По мнению Орещука, этот шаг стороны запланировали ещё давно, а подписание и объявление о контракте стало лишь формальностью.

«Всё сделано правильно, хотя бы в благодарность ЦСКА, который воспитал игрока. Федя даёт шанс себе и шанс заработать клубу [на будущей продаже]. Также это говорит о человеческих качествах Чалова», - приводит слова Орещука Legalbet.

Орещук добавил, что уйди Чалов свободным агентом, это было бы неправильно по отношению к родному клубу.

Напомним, новый контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.