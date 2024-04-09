Игрок «Краснодара» Кади хочет вернуться в «Карабах»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес хочет покинуть российский клуб и вернуться в «Карабах», за который он выступал ранее.

По информации Pressing.az, бразилец уже сообщил о своём решении главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву.

Напомним, Кади перешёл в «Краснодар» из «Карабаха» в январе 2023 года за 2 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» 26 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Контракт Кади с «Краснодаром» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.