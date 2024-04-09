Президент УЕФА высказался об отстранении России: «Другого выхода не было»

Уже больше двух лет Российский футбольный союз находится под санкциями УЕФА и ФИФА. В таких условиях российские клубы и сборные не могут играть в официальных международных турнирах. Президент УЕФА Александер Чеферин дал комментарий по поводу отстранения России.

«Мы не слушаем политиков и не будем их слушать. Я против бойкотов – мне не нравятся бойкоты и запреты. Но в ситуации с Россией другого выхода не было. Мы должны стараться помочь остановить это безумие», - сказал Чеферин infoLibre.

Стоит сказать, что Российский футбольный союз продолжает контактировать с УЕФА, обсуждая возможное снятие санкций.