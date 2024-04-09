Агент Барбоза: «Чалов может показать себя в любом чемпионате»

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов способен себя проявить в любой европейской лиге.

Сегодня, 9 апреля, стало известно о том, что Чалов продлил контракт с московским клубом до середины 2025 года.

Барбоза Чалова хорошим игроков, который может выступать в Европе.

«На мой взгляд, он может показать себя в любом чемпионате. Мне кажется, в начале нужно попасть в среднюю команду, чтобы потом прогрессировать и переходить в большой клуб», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Чалов провёл за ЦСКА 31 матч, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.