Канчельскис: «Даже Моуринью и Капелло не помогут «Спартаку»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу ситуации в «Спартаке». По мнению Канчельскиса, в ближайшие годы ни один тренер не сможет улучшить результаты команды.

«Думаю, что в ближайшие 3-4 года никто не поможет «Спартаку». Черчесов тоже не вытащит команду. Это не смогли сделать ни Лаудруп, ни Абаскаль, ни другие тренеры, что уж говорить про Черчесова. Даже условные Моуринью и Капелло - никто не поможет клубу», - цитирует Канчельскиса Metaratings.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в обозримом будущем Гильермо Абаскаль может быть уволен с поста главного тренера «Спартака». На текущий момент команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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