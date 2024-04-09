Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Уважение Чалову за то, что хочет попробовать себя в Европе»

09 Апреля 2024 • 16:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
13.04 19:30

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о том, что ЦСКА продлил контракт с нападающим Фёдором Чаловым до середины 2025 года.

Эксперт назвал правильным решение Чалова в будущем уехать выступать в Европу.

«Разговоры о Чалове и Европе идут уже давно. Уважение Фёдору за то, что хочет попробовать себя среди лучших. Но тут важно уже брать и ехать», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чалов провёл в футболке ЦСКА 31 матч, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Канчельскис Фёдор Чалов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Апреля
16:49
Канчельскис: «Уважение Чалову за то, что хочет попробовать себя в Европе»
16:32
Пономарёв — о Чалове: «Пусть уезжает, он играет на ошибках противника»
16:05
Масалитин: «Я бы на месте Чалова заключил контракт с ЦСКА на пять лет»
15:56
Сёмин: «После продления контракта с ЦСКА Чалов будет более хладнокровно забивать мячи»
15:44
Алдонин: «После продления контракта Чалов должен показывать качественный футбол»
15:33
Сторожук: «Победа «Краснодара» или «Зенита» в очной игре не выявит чемпиона»
15:30
Сенников: «Локомотиву» явно не хватает Дзюбы»
15:10
Агент Панченко высказался о продлении контракта ЦСКА с Чаловым
15:07
Гришин: «Продление контракта Чалова с ЦСКА — это хорошо»
15:00
В ЦСКА рассказали о компромиссе с Чаловым
14:58
Чалов — о продлении контракта: У нас были непростые переговоры
14:35
Сенников высказался о нападающем «Локомотива» Хамуличе
14:03
В агентстве Роши высказались о возможном получении бразильцем российского паспорта
14:00
В агентстве Роши высказались о будущем игрока в ЦСКА
13:34
Дзюба и Тикнизян готовы сыграть против ЦСКА
11:34
Тренер ЦСКА Федотов — о своём контракте: «Какой смысл об этом говорить?»
08 Апреля
18:15
Файзуллаев: ЦСКА ещё может побороться за чемпионство
17:42
Файзуллаев рассказал, в какой топ-лиге хотел бы поиграть
17:35
Файзуллаев: «Стараюсь не думать о «Баварии»
07 Апреля
17:45
Файзуллаев рассказал, каким результатом ЦСКА он будет доволен в конце сезона
17:04
Игрок «Факела» Черов назвал причины крупного поражения от ЦСКА
16:49
Игрок «Факела» Марков: «Акинфеев мог не выходить на матч, ничего бы не изменилось»
16:24
Дзюба может сыграть в дерби с ЦСКА
06 Апреля
18:43
Игнатьев считает, что «Локомотив» смазал начало весенний части РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выбрал нового тренера Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» «Барселона» может заменить Левандовски игроком сборной Украины Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Роналду кулаком замахнулся на судью Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро
Спортивные новости
Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Каменский — о травме Фукале: Это была большая потеря для «Трактора» Каменский высказался о вылете «Трактора» из плей-офф КХЛ «Локомотив» снова победил «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Апреля
17:11 · Россия. Премьер-лига
Президент УЕФА высказался об отстранении России: «Другого выхода не было»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Чалов может показать себя в любом чемпионате»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Даже Моуринью и Капелло не помогут «Спартаку»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Уважение Чалову за то, что хочет попробовать себя в Европе»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Баринов уговорил Галактионова включить его в состав в Грозном
16:32 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о Чалове: «Пусть уезжает, он играет на ошибках противника»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Пари НН» Кучаев рассказал о своём состоянии
16:17 · Россия. Премьер-лига
Радченко считает, что «Спартак» может назначить российского тренера
16:16 · Россия. Премьер-лига
Стала известна символическая сборная 23-го тура РПЛ по версии «Матч Премьер»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Я бы на месте Чалова заключил контракт с ЦСКА на пять лет»
15:56 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «После продления контракта с ЦСКА Чалов будет более хладнокровно забивать мячи»
15:44 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «После продления контракта Чалов должен показывать качественный футбол»
15:33 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Победа «Краснодара» или «Зенита» в очной игре не выявит чемпиона»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотиву» явно не хватает Дзюбы»
15:25 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может купить нападающего «Ботафого» Урсо слухи
Все новости
Рекомендуем