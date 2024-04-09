Канчельскис: «Уважение Чалову за то, что хочет попробовать себя в Европе»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о том, что ЦСКА продлил контракт с нападающим Фёдором Чаловым до середины 2025 года.

Эксперт назвал правильным решение Чалова в будущем уехать выступать в Европу.

«Разговоры о Чалове и Европе идут уже давно. Уважение Фёдору за то, что хочет попробовать себя среди лучших. Но тут важно уже брать и ехать», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чалов провёл в футболке ЦСКА 31 матч, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.