Баринов уговорил Галактионова включить его в состав в Грозном

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов мог пропустить матч Премьер-лиги против «Ахмата». Медики рекомендовали, чтобы Баринов продолжал лечение и в щадящем режиме готовился к следующей игре с ЦСКА. Впрочем, футболист уговорил главного тренера Михаила Галактионова включить его в стартовый состав. Обо всём этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Отмечается, что после игры Галактионов поблагодарил Баринова и назвал его «настоящим мужиком».

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Ахмат» на выезде со счётом 2:0. На текущий момент команда Галактионова располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.