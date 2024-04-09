Пономарёв — о Чалове: «Пусть уезжает, он играет на ошибках противника»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал новость о том, что нападающий «армейцев» Фёдор Чалов продлил контракт с московским клубом до лета 2025 года.

По мнению Пономарёва, клубу целесообразно будет продать Чалова за хорошие деньги, так как форвард не показывает игры высокого уровня.

«Чалов сбавил обороты. Больше играл на ошибках противника. Новый контракт? А почему вы думаете, что это победа игрока? Пусть уезжает. За хорошие деньги его можно отправлять», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провёл в составе «красно-синих» 31 игру, забив 12 голов и отдав четыре результативные передачи.