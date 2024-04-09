Полузащитник «Пари НН» Кучаев рассказал о своём состоянии

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев рассказал о своём состоянии. Напомним, что игрок получил травму голеностопа в матче 23-го тура РПЛ против «Балтики».

Кучаев отметил, что два дня боролся с отеком, а на данный момент уже нет никаких болевых ощущений.

«Пока нет точных сроков восстановления, но, как мне сказали, меньше месяца точно. Я понимаю, что учетом большого багажа травм, что я накопил, форсировать нельзя», - приводит слова Кучаева «Матч ТВ».

Напомним, что в зимнее трансферное окно игрок разорвал свой контракт с московским ЦСКА, воспитанником которого является, и заключил контракт с нижегородской командой до конца нынешнего сезона.