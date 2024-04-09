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Радченко считает, что «Спартак» может назначить российского тренера

09 Апреля 2024 • 16:17 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
13.04 14:00

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о том, что «красно-белых» может возглавить нидерландский тренер Паскаль Янсен.

По мнению Радченко, «красно-белым» будет лучше пригласить российского специалиста, так как в последние годы иностранцы не приносили «Спартаку» успехов.

«Руководству «Спартака» нужно проанализировать последние работы иностранных тренеров в клубе. Ни к чему хорошему это не приводило. Мне кажется, что в «Спартаке» можно ожидать российского специалиста», — цитирует Радченко «Чемпионат».

После 22 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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