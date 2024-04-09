Радченко считает, что «Спартак» может назначить российского тренера

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о том, что «красно-белых» может возглавить нидерландский тренер Паскаль Янсен.

По мнению Радченко, «красно-белым» будет лучше пригласить российского специалиста, так как в последние годы иностранцы не приносили «Спартаку» успехов.

«Руководству «Спартака» нужно проанализировать последние работы иностранных тренеров в клубе. Ни к чему хорошему это не приводило. Мне кажется, что в «Спартаке» можно ожидать российского специалиста», — цитирует Радченко «Чемпионат».

После 22 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на девять очков.