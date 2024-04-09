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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стала известна символическая сборная 23-го тура РПЛ по версии «Матч Премьер»

09 Апреля 2024 • 16:16 Комментировать

Стала известна символическая сборная 23-го тура Российской премьер-лиги по версии «Матч Премьер». В число 11 лучших игроков попали три представителя московского ЦСКА.

Сборная 23-го тура РПЛ по версии «Матч Премьер»:

Вратарь: Евгений Латышонок («Балтика», 3*);
Защитники: Александр Сильянов («Локомотив», 1), Срджан Бабич («Спартак», 2), Данила Хотулёв («Оренбург», 1);
Полузащитники: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, 5), Иван Обляков (ЦСКА, 2), Эдуард Сперцян («Краснодар», 6), Антон Миранчук («Локомотив», 5);
Нападающие: Педро дос Сантос («Зенит», 1), Джон Кордоба («Краснодар», 7), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, 2).

* - количество попаданий у сборную тура в сезоне-2023/24.

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Миранчук Джон Кордоба Иван Обляков Срджан Бабич Александр Сильянов Евгений Латышонок Эдуард Сперцян Данила Хотулев Тамерлан Мусаев Аббосбек Файзуллаев Педро дос Сантос ещё теги
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