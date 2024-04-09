Стала известна символическая сборная 23-го тура РПЛ по версии «Матч Премьер»

Стала известна символическая сборная 23-го тура Российской премьер-лиги по версии «Матч Премьер». В число 11 лучших игроков попали три представителя московского ЦСКА.

Сборная 23-го тура РПЛ по версии «Матч Премьер»:

Вратарь: Евгений Латышонок («Балтика», 3*);

Защитники: Александр Сильянов («Локомотив», 1), Срджан Бабич («Спартак», 2), Данила Хотулёв («Оренбург», 1);

Полузащитники: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, 5), Иван Обляков (ЦСКА, 2), Эдуард Сперцян («Краснодар», 6), Антон Миранчук («Локомотив», 5);

Нападающие: Педро дос Сантос («Зенит», 1), Джон Кордоба («Краснодар», 7), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, 2).

* - количество попаданий у сборную тура в сезоне-2023/24.