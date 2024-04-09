Масалитин: «Я бы на месте Чалова заключил контракт с ЦСКА на пять лет»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о продлении контракта столичного клуба с нападающим Фёдором Чаловым.

Напомним, что контракт, который был рассчитан до 31 декабря этого года, был продлён до конца сезона-2024/25.

Масалитин отметил, что стороны решили сделать паузу, поэтому срок продления небольшой, при этом он считает, что у форварда мало шансов уехать в топ клуб, который постоянно играет в еврокубках.